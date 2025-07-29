Завершення кар'єри скасовується: 53-річний Ягр почав підготовку до нового сезону
Схоже, що легенда світового хокею Яромир Ягр продовжить свою неймовірну кар'єру. Він вийшов на ковзани в понеділок у віці 53 років, 5 місяців і 13 днів і продовжує кидати виклик віку.
Про це пише Idnes.cz. Деталі додає Sport.aktuality.sk.
"Мене тут і немає. Я біжу на падел", – сказав він у гарному настрої після тренування групі журналістів.
Команда з Кладно розділилася на дві групи на першому тренуванні, і культовий 68-й номер вийшов на лід на першому тренуванні об 11:00. Ягр одягнув синю майку разом з іншими форвардами Антоніном Мелкою та Келлі Клімою, тоді як захист у синьому кольорі складався з Яна Піскачека та Філа П'єтроніро.
"Грати в одній лінії з Яроміром Ягром, з яким грав мій тато, було цікавим досвідом. Я не очікував, що Ягр протримається так довго. Я хочу вчитися у нього, я хочу слухати, що він скаже. Я точно буду вдосконалюватися завдяки йому", – заявив Келлі Кліма, чий батько Петр виграв Кубок Стенлі з Едмонтоном і недовго пограв з Ягром у Піттсбурзі в сезоні 1996/97.
Минулого сезону Ягр зіграв у 39 іграх в Екстралізі та набрав 16 очок (5+11). Кладно ще не підписав контракту з легендарним гравцем.
"Яромір готується з весни, і побачимо, коли він вирішить, чи продовжить. Він навіть ні на що не натякав. Але в нього немає контракту, він має його спочатку підписати", – заявив головний тренер Леош Чермак.
Минулого року Ягр оголосив, що сезон 2024/25 буде його останнім. Однак, коли навесні він продав клуб бізнесмену Томашу Драстілу, що позбавило його багатьох турбот, він натякнув, що це може бути не останній сезон.