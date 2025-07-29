Завершення кар'єри скасовується: 53-річний Ягр почав підготовку до нового сезону

Схоже, що легенда світового хокею Яромир Ягр продовжить свою неймовірну кар'єру. Він вийшов на ковзани в понеділок у віці 53 років, 5 місяців і 13 днів і продовжує кидати виклик віку.

Про це пише Idnes.cz. Деталі додає Sport.aktuality.sk.

"Мене тут і немає. Я біжу на падел", – сказав він у гарному настрої після тренування групі журналістів.

Команда з Кладно розділилася на дві групи на першому тренуванні, і культовий 68-й номер вийшов на лід на першому тренуванні об 11:00. Ягр одягнув синю майку разом з іншими форвардами Антоніном Мелкою та Келлі Клімою, тоді як захист у синьому кольорі складався з Яна Піскачека та Філа П'єтроніро.

"Грати в одній лінії з Яроміром Ягром, з яким грав мій тато, було цікавим досвідом. Я не очікував, що Ягр протримається так довго. Я хочу вчитися у нього, я хочу слухати, що він скаже. Я точно буду вдосконалюватися завдяки йому", – заявив Келлі Кліма, чий батько Петр виграв Кубок Стенлі з Едмонтоном і недовго пограв з Ягром у Піттсбурзі в сезоні 1996/97.

Минулого сезону Ягр зіграв у 39 іграх в Екстралізі та набрав 16 очок (5+11). Кладно ще не підписав контракту з легендарним гравцем.

"Яромір готується з весни, і побачимо, коли він вирішить, чи продовжить. Він навіть ні на що не натякав. Але в нього немає контракту, він має його спочатку підписати", – заявив головний тренер Леош Чермак.

Минулого року Ягр оголосив, що сезон 2024/25 буде його останнім. Однак, коли навесні він продав клуб бізнесмену Томашу Драстілу, що позбавило його багатьох турбот, він натякнув, що це може бути не останній сезон.

Команда Кладно Рітері пережила великі зміни за літо, 12 чоловіків пішли, 15 приєдналися до команди. До "рицарів" мають приєднатися також чемпіон світу та олімпійський чемпіон фін Ніко Оямякі, який уже в місті, та канадець Самуель Віньйо, який прибуде через тиждень.