Світоліна, Костюк та сестри Кіченок зіграють на Roland Garros
У понеділок, 3 червня, на кортах Ролан Гаррос виступлять чотири представниці України.
Перша ракетка України Еліна Світоліна побореться з Єленою Рибакіною (4) з Казахстану за вихід у 1/4 фіналу.
У жіночому парному розряді Людмила Кіченок гратиме разом із Єленою Остапенко, а Марта Костюк проведе матч у парі з Єленою Габріелою Русе.
Також у міксі Людмила Кіченок об'єдналася з хорватським тенісистом Мате Павичем.
Розклад матчів українських тенісистів на 3 червня
12:00. Еліна Світоліна (19, Україна) — Єлена Рибакіна (4, Казахстан). Корт Філіппа Шатріє, перший запуск.
Раніше тенісистки зустрічалися тричі, дві перемоги на рахунку українки та одна в активі казахстанської гравчині
12:00. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Маріє Боузкова (19, Чехія)/Сара Соррібес-Тормо (17, Іспанія). Корт №6, перший запуск.
Раніше не зустрічалися.
15:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Єлена Остапенко 18, (Латвія) — Аміна Аншба (96, нейтральна спортсменка)/Анастасія Децюк (100, Чехія). Корт Сімонн Матьє, третій запуск.
Раніше не зустрічалися.
18:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Мате Павич (21, Хорватія) — Еллен Перес (7, Австралія)/Меттью Ембден (3, Австралія). Корт №6, п'ятий запуск.
Раніше не зустрічалися.
* — орієнтовний час.
Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому колі.