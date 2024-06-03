Світоліна, Костюк та сестри Кіченок зіграють на Roland Garros

У понеділок, 3 червня, на кортах Ролан Гаррос виступлять чотири представниці України.

Перша ракетка України Еліна Світоліна побореться з Єленою Рибакіною (4) з Казахстану за вихід у 1/4 фіналу.

У жіночому парному розряді Людмила Кіченок гратиме разом із Єленою Остапенко, а Марта Костюк проведе матч у парі з Єленою Габріелою Русе.

Також у міксі Людмила Кіченок об'єдналася з хорватським тенісистом Мате Павичем.

Розклад матчів українських тенісистів на 3 червня

12:00. Еліна Світоліна (19, Україна) — Єлена Рибакіна (4, Казахстан). Корт Філіппа Шатріє, перший запуск.

Раніше тенісистки зустрічалися тричі, дві перемоги на рахунку українки та одна в активі казахстанської гравчині

12:00. Марта Костюк (80, Україна)/Єлена Габріела Русе (140, Румунія) — Маріє Боузкова (19, Чехія)/Сара Соррібес-Тормо (17, Іспанія). Корт №6, перший запуск.

Раніше не зустрічалися.

15:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Єлена Остапенко 18, (Латвія) — Аміна Аншба (96, нейтральна спортсменка)/Анастасія Децюк (100, Чехія). Корт Сімонн Матьє, третій запуск.

Раніше не зустрічалися.

18:00*. Людмила Кіченок (15, Україна)/Мате Павич (21, Хорватія) — Еллен Перес (7, Австралія)/Меттью Ембден (3, Австралія). Корт №6, п'ятий запуск.

Раніше не зустрічалися.

* — орієнтовний час.

Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому колі.