Людям це не сподобається: ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, який дасть бій Усику

Колишній суперник Олександра Усика Тоні Белью вважає, що лише британець Тайсон Ф’юрі може створити проблеми на рингу для українця.

Цитує боксера Seconds Out.

"Людям це не сподобається, але той, хто дасть йому найкращий бій – це, мабуть, Тайсон Ф’юрі. Людям не подобається, коли я це кажу, але саме він завдав йому найбільше клопоту. Хто ще може стати викликом для Усика? Ф’юрі або Ентоні Джошуа. У реванші з Ей Джеєм рахунок був рівний аж до десятого раунду", – сказав Белью.

Напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі