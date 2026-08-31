Такі матчі завжди допомагають показувати свій найкращий теніс: Світоліна оцінила перемогу на US Open

Еліна Світоліна (9) висловилася про переможний старт на US Open-2026.

Її цитує BTU.

У першому колі українська тенісистка "закрила" у двох сетах 91-шу ракетку світу з Аргентини Солану Сьєрру.

"Це був чудовий матч. Я справді дуже рада, що мені випала можливість зіграти ввечері. Для мене такі матчі завжди допомагають показувати свій найкращий теніс. Тож так, велике спасибі. Дякую всім за підтримку. Було чудово перемогти на цій арені", – сказала Еліна.

Перша ракетка України зізналася, що їй до вподоби грати у вечірніх сесіях.

Також Світоліна поділилася емоціями після ігор у парі в міксті зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Сімейний дует дістався до півфіналу US Open, у якому програв парі Белінда Бенчич (Швейцарія)/Флавіо Коболлі (Італія).

"Це був чудовий досвід. Звичайно, матчі були досить нервовими, справжніми битвами. У нас було кілька чудових перемог і, звичайно, я трохи засмутилася після поразки у півфіналі. Але ми справді отримали величезне задоволення від цієї боротьби. І так, на жаль, це був наш перший і останній спільний турнір", – відповіла українка.

У наступному раунді турніру Світоліна зіграє проти переможниці пари Мая Джойнт (Австралія) – Людмила Самсонова (–).

Найкращим результатом Еліни на кортах Нью-Йорка є півфінал у 2019 році. Минулого сезону тенісистка не зуміла пройти перший раунд змагань.

Нагадаємо, що раніше у друге коло US Open вийшла інша українка Марта Костюк. А от Даяна Ястремська свій стартовий матч програла. 31 серпня на американський корт вийдуть Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна.