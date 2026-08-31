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Перемога на класі: відеоогляд матчу Світоліна – Сьєрра на US Open-2026

Софія Кулай — 31 серпня 2026, 07:05
Перемога на класі: відеоогляд матчу Світоліна – Сьєрра на US Open-2026
Еліна Світоліна
Getty Images

Еліна Світоліна (9) дуже впевнено стартувала на US Open-2026, розгромивши у першому колі аргентинську суперницю Солану Сьєрру (91).

Протистояння тривало лише 53 хвилини та закінчилося у двох сетах. Перша ракетка України віддала опонентці лише три гейми – 6:1, 6:2.

Відеоогляд матчу Світоліна – Сьєрра
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Перше коло, 31 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 6:1, 6:2

Це була дебютна зустріч тенісисток. У наступному раунді турніру українка зіграє проти переможниці матчу Мая Джойнт (Австралія) – Людмила Самсонова (–).

Наразі найкращим результатом Світоліної на кортах Нью-Йорка є півфінал у 2019 році. Минулого сезону тенісистка не зуміла пройти перший раунд змагань.

Нагадаємо, що раніше у друге коло US Open вийшла інша українка Марта Костюк. А от Даяна Ястремська свій стартовий матч програла.

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US Open Еліна Світоліна

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