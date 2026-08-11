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Швьонтек розгромила росіянку і стала потенційною суперницею Світоліної у півфіналі в Торонто

Станіслав Матусевич — 11 серпня 2026, 03:23
Швьонтек розгромила росіянку і стала потенційною суперницею Світоліної у півфіналі в Торонто
Іга Швьонтек
Getty Images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (8) легко перемогла "нейтральну" Діану Шнайдер (17) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і вийшла до півфіналу.

Гра тривала 1 годину 4 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

За весь поєдинок Шнайдер не мала жодного брейк-пойнту.

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Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Чвертьфінал, 11 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Діана Шнайдер (-) 6:2, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, полька здобула дві перемоги. У півфіналі змагань Іга може зіграти проти українки Еліни Світоліної (9), якщо та переможе іншу "нейтралку", Єкатерину Александрову (19).

Матч першої ракетки України розпочнеться одразу після поєдинку Швьонтек, із його анонсом можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Швьонтек перемогла ще одну нашу тенісистку, Марту Костюк (11).

Еліна Світоліна Торонто Іга Швьонтек

Іга Швьонтек

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