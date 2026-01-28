Світоліна – Сабалєнка: де дивитися півфінал Australian Open

У четвер, 29 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки в півфіналі Australian Open 2026.

Зустріч відбудеться на центральному корті Rod Laver Arena та розпочнеться о 10:30 за київським часом. Пряма трансляція матчу Світоліна – Сабалєнка буде відбуватися на каналах Євроспорт, які доступні у більшості OTT-сервісів і кабельних операторів.

У медіасервісі MEGOGO буде доступний окремий поп-ап канал з українською доріжкою (знімок екрана 1)

Знімок екрана 1

Також на MEGOGO доступні додаткові канали Євроспорт, які працюють під час великих турнірів.

Зауважимо, що тенісистки провели між собою уже 6 поєдинків. Українка перемагала лише одного разу, в далекому 2018 році. Востаннє вони зустрічалися 1 травня 2025 року. Тоді у півфіналі "тисячника" в Мадриді Сабалєнка перемогла у двох сетах.

Нагадаємо, Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло AO в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22), в 1/8 фіналу перемогла її співвітчизницю Мірру Андрєєву (7), після чого розгромила третю ракетку світу Коко Гофф.