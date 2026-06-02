Світоліна – Костюк: хто фаворит українського дербі у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/4 фіналу Ролан Гаррос, в якому зустрінуться Марта Костюк та Еліна Світоліна.

На думку ліцензованого букмекера betking, невеличкою фавориткою матчу є 23-річна киянка. ЇЇ перемога оцінюється коефіцієнтом 1,76, а першої ракетки України – 2,10.

На думку фахівців, найімовірнішим підсумком гри є перемога Марти у двох сетах. На цей результат котирування складають 2,71.

Зазначимо, що перед початком чвертьфінальної стадії букмекери вважають найреальнішим фіналом поєдинок Сабалєнка – Костюк. Що "нейтральна" тенісистка зіграє у титульній грі коефіцієнт дають 1,25, а друга ракетка України – 2,63.

Загалом у передтурнірних розкладах білоруска була другою фавориткою Ролан Гаррос після Іги Швьонтек, яку вибила саме Марта Костюк. Вона вважалась претенденткою номер 8 на тріумф, а Еліна Світоліна розташовувалась на шостій сходинці серед фавориток букмекерів.

Поєдинок між зірковими українськими тенісистками відбудеться 2 червня. Він розпочнеться не раніше 13:30 за київським часом.

Загалом Костюк і Світоліна двічі грали між собою в офіційних матчах. Наразі між ними зберігається паритет.

