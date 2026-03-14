Світоліна заробила в Індіан-Веллсі втричі більше, ніж інші українки, разом узяті

Визначилися суми призових, які заробили українські тенісистки за виступ на турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна дісталася до півфіналу змагань, повторивши свій найкращий результат на турнірі семирічної давнини. За цей успіх одеситка отримає $340,190.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки змагань складе $1,151,380. За ці гроші боротимуться у фіналі представниця Казахстану Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Сабалєнка.

Інші українки заробили набагато менше.

Марта Костюк за вихід у третє коло отримає $61,865, Даяна Ястремська, яка програла у другому раунді – $36,110.

Людмила Кіченок виступала в парному розряді, де разом з американкою Дезіре Кравчик зуміла виграти один матч і заробила $17,850.

Таким чином, Костюк, Ястремська та Кіченок в сумі отримають $115,825, майже втричі менше, ніж перша ракетка України.

Нагадаємо, що у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі Еліна Світоліна поступилася Рибакіній.