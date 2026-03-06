Кіченок і Кравчик відіграли два матч-пойнти для виходу в друге коло турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із американкою Дезіре Кравчик з великими труднощами пробилися у друге коло парного розряду турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. На старті змагань вони здолали пару Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 2 години 28 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:7(5), 12-10.

На супертай-брейку українка та американка відіграли подвійний матч-пойнт опоненток за 7-9.

За поєдинок Кіченок і Кравчик 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок і 4 брейки. Їхні суперниці виконали 5 ейсів, 3 рази помилилися на подачі та зробили 3 брейки.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло парного розряду, 6 березня

Людмила Кіченок (Україна)/Дезіре Кравчик (США) – Тереза Міхалікова (Україна)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) 7:5, 6:7(5), 12-10

У наступному колі змагань Кіченок і Кравчик зіграють або з п'ятими сіяними Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Круніч (Сербія), або з парою Слоан Стівенс (США)/Донна Векич (Хорватія).

У другому колі змагань в Індіан-Веллсі зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк та Даяна Ястремська, яка в першому колі впоралася з китаянкою Чжан Шуай.