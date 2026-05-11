Світоліна підніметься мінімум на 8 позицію рейтингу WTA за підсумками турніру в Римі

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (10) за підсумками турніру в Римі підніметься мінімум на 2 сходинки в рейтингу WTA.

Це стало відомо після поразки чешки Лінди Носкової (13) від румунки Сорани Кирсті (27) з рахунком 2:6, 4:6 в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у столиці Італії.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

1/8 фіналу, 11 травня

Сорана Кирстя (Румунія) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:4

Кирстя стала першою чвертьфіналісткою змагань.

Після невдачі Носкової жодна тенісистка, яка знаходиться в рейтингу нижче за Світоліну, не зможе її обігнати за підсумками турніру в Римі.

Натомість сама Еліна вже випередила італійку Жасмін Паоліні, що не зуміла захистити минулорічний титул, та канадійку Вікторію Мбоко, яка знялася перед стартом змагань через шлунково-кишкове захворювання.

Таким чином, одеситка з наступного понеділка точно стане мінімум восьмою у світовій табелі про ранги й може піднятися на сьому сходинку, якщо в Римі стане чемпіонкою, а росіянка Мірра Андрєєва не дійде до півфіналу.

Майбутній рейтинг WTA від 18 травня стане основою для визначення номерів посіву тенісисток на Ролан Гаррос, який стартує 24 числа. Світоліна точно потрапить у топ-8 посіву, що згідно правил означатиме неможливість для неї зустрітися з четвіркою перших сіяних до чвертьфіналу турніру Grand Slam.

Нагадаємо, що 11 травня Еліна Світоліна проведе матч 1/8 фіналу на турнірі в Римі проти чешки Ніколи Бартункової.