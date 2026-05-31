Не лише розгромила Швьонтек: Костюк станцювала просто під час історичної перемоги на Ролан Гаррос

Марта Костюк продовжує творити історію на Ролан Гаррос-2026. У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка зустрілася з однією з головних фавориток турніру — чотириразовою чемпіонкою Парижа Ігою Швьонтек.

До цього суперниці тричі грали між собою, і всі три матчі завершувалися перемогами польки. Однак цього разу сценарій виявився зовсім іншим.

Костюк провела один із найкращих матчів у кар'єрі та здобула переконливу перемогу з рахунком 7:5, 6:1. Поєдинок тривав лише 1 годину та 38 хвилин.

Завдяки цьому успіху українка вперше у кар'єрі пробилася до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Також вона взяла реванш за поразку від Швьонтек на цій самій стадії турніру ще у 2021 році. Але увагу фанатів привернула не лише гра Марти.

Під час одного з епізодів матчу українка дозволила собі трохи емоцій та виконала кумедний танцювальний рух прямо на корті. Момент миттєво потрапив у трансляцію та швидко розлетівся соцмережами.

Нагадаємо, в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

У чвертьфіналі турніру Марта зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної, яка у трисетовому матчі обіграла швейцарку Белінду Бенчич.