Молодь рветься до перемоги: На Ролан Гаррос визначилися перші четверо чвертьфіналістів

В ніч на 1 червня визначилися перші четверо чвертьфіналістів у чоловічому одиночному розряді на Ролан Гаррос. Ними стали: Рафаель Ходар (29, Іспанія), Александр Звєрєв (3, Німеччина), Якуб Меншик (27, Чехія) та Жуан Фонсека (30, Бразилія).

Без проблем подолав 1/8 фіналу лише досвідчений Звєрєв, який переміг кваліфаєра Єспера де Йонга (106, Нідерланди) з рахунком 7:6(3), 6:4, 6:1 і шостий рік поспіль дійшов до чвертьфіналу в Парижі.

Усі троє суперників німця у нижній частині сітки мають вік 19-20 років і вперше дісталися до настільки пізньої стадії турніру Grand Slam.

У чвертьфіналі Звєрєв зіграє проти Ходара. 19-річний іспанець відігрався з 0:2 за сетами проти свого співвітчизника Пабло Карреньо Бусти (89) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. З третьою ракеткою світу Ходар ще не зустрічався.

Меншик у п'ятисетовому поєдинку дотиснув "нейтрального" Андрєя Рубльова (13) із рахунком 6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3. Це вже друий "повний" матч чеха на цьогорічному паризькому мейджорі.

Суперником Меншика стане Фонсека, який переміг дворазового фіналіста Ролан Гаррос норвежця Каспера Рууда (16) – 7:5, 7:6(8), 5:7, 6:2. Жуан у свої 19 став третім південноамериканським тінейджером, який дійшов до чвертьфіналу на Слемі. В єдиному очному матчі Фонсека Меншика обіграв.

Перші чвертьфінальні пари чоловіків на Ролан Гаррос

Александр Звєрєв (Німеччина) – Рафаель Ходар (Іспанія)

Якуб Меншик (Чехія) – Жуан Фонсека (Бразилія)

Поєдинки відбудуться 2 червня.

