17-річний француз обіграв більш ніж удвічі старшого Чилича на старті Ролан Гаррос

17-річний француз Моїс Куаме (318) переміг 37-річного хорвата Маріна Чилича (46) у першому колі Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 40 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2, 6:1.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 26 травня

Моїс Куаме (Франція) – Марін Чилич (Хорватія) 7:6(4), 6:2, 6:1

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Куаме зіграє з переможцем матчу між Кемероном Норрі (24, Велика Британія) та Адольфо Вальєхо (71, Парагвай).

Куаме став першим гравцем, народженим у 2009 році, кому вдалося виграти матч в основі мейджора, а також наймолодшим в історії Ролан Гаррос, який обіграв колишнього чемпіона турніру Grand Slam. Чилич є переможцем US Open-2014.

Нагадаємо, що напередодні з Ролан Гаррос попрощалися Стен Вавринка та Гаель Монфіс, які завершать кар'єру в кінці поточного сезону.