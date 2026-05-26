Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

17-річний француз обіграв більш ніж удвічі старшого Чилича на старті Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 26 травня 2026, 15:15
17-річний француз обіграв більш ніж удвічі старшого Чилича на старті Ролан Гаррос
Моїс Куаме
Instagram

17-річний француз Моїс Куаме (318) переміг 37-річного хорвата Маріна Чилича (46) у першому колі Ролан Гаррос.

Гра тривала 2 години 40 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2, 6:1.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 26 травня

Моїс Куаме (Франція) – Марін Чилич (Хорватія) 7:6(4), 6:2, 6:1

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Куаме зіграє з переможцем матчу між Кемероном Норрі (24, Велика Британія) та Адольфо Вальєхо (71, Парагвай).

Куаме став першим гравцем, народженим у 2009 році, кому вдалося виграти матч в основі мейджора, а також наймолодшим в історії Ролан Гаррос, який обіграв колишнього чемпіона турніру Grand Slam. Чилич є переможцем US Open-2014.

Нагадаємо, що напередодні з Ролан Гаррос попрощалися Стен Вавринка та Гаель Монфіс, які завершать кар'єру в кінці поточного сезону.

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ролан Гаррос Марін Чилич

Марін Чилич

Джокович переміг у протистоянні двох ветеранів на Мастерсі в Шанхаї
36-річний Чилич вибив з Вімблдону четверту ракетку світу

Останні новини