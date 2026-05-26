Зіркова тенісистка влаштувала шоу на Ролан Гаррос: вийшла на корт у дизайнерській сукні

Зіркова японська тенісистка Наомі Осака вкотре довела, що вміє привертати увагу не лише своєю грою, а й яскравими образами.

Перед стартом свого першого матчу на Ролан Гаррос-2026 японка вирішила перетворити вихід на корт на справжнє шоу. Осака з'явилася перед уболівальниками у розкішній пишній чорній сукні, спеціально створеній для неї дизайнерами.

Глядачі спершу навіть могли подумати, що потрапили на модний показ, а не на тенісний матч. Проте найцікавіше чекало попереду.

Безпосередньо перед початком зустрічі Наомі почала поступово знімати елементи свого незвичного образу. Шар за шаром чорна сукня зникала, доки тенісистка не залишилася у спеціальній золотій тенісній сукні.

На сонці вбрання ефектно блищало, привертаючи увагу трибун та телевізійних камер. Соцмережі миттєво заполонили фото та відео незвичного виходу японки, а фанати назвали його одним із найяскравіших моментів старту турніру.

Втім, цього дня Осака вразила не лише стилем, а й результатом на корті. У матчі першого кола японська зірка зустрілася з німкенею Лаура Зігемунд та здобула перемогу у двох сетах — 6:3, 7:6 (3).

Раніше повідомлялося, що Наомі потрапила у гучний скандал, організувавши гучну вечірку тільки для темношкірих спортсменів перед Ролан Гаррос.