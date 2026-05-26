Шостий сіяний росіянин програв 98 ракетці світу в першому колі Ролан Гаррос

Росіянин Даніїл Медведєв (8) програв австралійцю Адаму Волтону (98) у першому колі Ролан Гаррос.

Гра тривала 3 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Перше коло, 26 травня

Адам Волтон (Австралія) – Даніїл Медведєв (-) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4

Суперники зустрічалися втретє, австралієць має дві перемоги. У наступному колі змагань Волтон зіграє з американцем Закарі Швайдою (85).

Австралійський тенісист здобув свою дебютну перемогу над представником топ-10 світового рейтингу і вдруге в кар'єрі виграв п'ятисетовий поєдинок.

Раніше повідомлялося, що 17-річний француз Моїс Куаме (318) став першим народженим у 2009-му, хто зумів виграти матч на мейджорі.