Шостий сіяний росіянин програв 98 ракетці світу в першому колі Ролан Гаррос
Росіянин Даніїл Медведєв (8) програв австралійцю Адаму Волтону (98) у першому колі Ролан Гаррос.
Гра тривала 3 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 26 травня
Адам Волтон (Австралія) – Даніїл Медведєв (-) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4
Суперники зустрічалися втретє, австралієць має дві перемоги. У наступному колі змагань Волтон зіграє з американцем Закарі Швайдою (85).
Австралійський тенісист здобув свою дебютну перемогу над представником топ-10 світового рейтингу і вдруге в кар'єрі виграв п'ятисетовий поєдинок.
Раніше повідомлялося, що 17-річний француз Моїс Куаме (318) став першим народженим у 2009-му, хто зумів виграти матч на мейджорі.
