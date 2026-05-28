Це все одно, що грати для офіцерів гестапо в нацистській Німеччині: Олійникова розкритикувала суперницю на Ролан Гаррос

Українка Олександра Олійникова засудила свою наступну суперницю на Ролан Гаррос – росіянку Діану Шнайдер – за виступ на турнірі в Санкт-Петербурзі, організованому "Газпромом".

Про це вона розповіла на пресконференції в Парижі, її слова передає BTU.

"Що тут дійсно серйозно – сам факт, що цей матч узагалі відбудеться. Тому що Діана Шнайдер – людина, яка брала участь у турнірі "Газпрому". І так, якщо хочете побачити – ось фотографія, якщо я можу вам показати. Це вона на фотографії на турнірі "Газпрому".

"Газпром" – це компанія, яка фінансує воєнні злочини.

І грати на турнірі, який фінансує табори для дітей… Для мене це те саме, що грати в нацистській Німеччині для офіцерів гестапо на турнірі, організованому компанією, яка побудувала Освенцим. Для мене немає жодної різниці. І те, що всі мовчать про те, що зробила ця людина, – це безумство. Вона також ставила лайки публікаціям російських пропагандистів. Ось тут є скріншоти, можливо, я можу збільшити або потім відправити вам, якщо хочете подивитися.

А я людина, яка страждає просто через те, що перебуває вдома. Мій будинок атакують за гроші "Газпрому". Вони платять за дрони, які атакують моє місто. А завтра з цього матчу зроблять шоу.

То чи справді важливо, хто завтра сильніше вдарить форхендом? Чи важливішим є той факт, що ми тут ігноруємо такі речі?", – сказала українка.