Станіслав Матусевич — 29 травня 2026, 22:30
Олійникова, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корти Ролан Гаррос 30 травня: анонс матчів
Олександра Олійникова
Троє українських тенісисток проведуть чергові поєдинки Ролан Гаррос 30 травня. Олександра Олійникова (65) зіграє матч третього кола одиночного розряду. Юлія Стародубцева та Надія Кіченок виступлять у парних змаганнях.

Суперницею Олійникової стане росіянка Діана Шнайдер (23). Тенісистки раніше одна з одною не зустрічалися, а у першому колі Олександра обіграла іншу представницю Росії Єлену Пріданкіну (218).

Стародубцева разом із полькою Магдою Лінетт протистоятимуть десятому сіяному дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Кіченок та японка Макото Ніномія зіграють із шістнадцятими сіяними, Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань).

Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 30 травня

Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Третє коло одиночного розряду
13:00. Олександра Олійникова (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Court 7, 1-м запуском.

Друге коло парного розряду
13:30*. Юлія Стародубцева (Україна)/Магда Лінетт (Польща) – Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія), корт Court 9, 2-м запуском, після матчу Мартінш/Сьєрра – Кемпен/Клепач.
15:00*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань), корт Court 9, 3-м запуском, після матчу Стародубцева/Лінетт – Міхалікова/Ніколлз.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).

