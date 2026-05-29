Олійникова, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корти Ролан Гаррос 30 травня: анонс матчів
Троє українських тенісисток проведуть чергові поєдинки Ролан Гаррос 30 травня. Олександра Олійникова (65) зіграє матч третього кола одиночного розряду. Юлія Стародубцева та Надія Кіченок виступлять у парних змаганнях.
Суперницею Олійникової стане росіянка Діана Шнайдер (23). Тенісистки раніше одна з одною не зустрічалися, а у першому колі Олександра обіграла іншу представницю Росії Єлену Пріданкіну (218).
Стародубцева разом із полькою Магдою Лінетт протистоятимуть десятому сіяному дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).
Кіченок та японка Макото Ніномія зіграють із шістнадцятими сіяними, Ері Ходзумі (Японія)/У Фансень (Тайвань).
Розклад матчів українок на Ролан Гаррос на 30 травня
В Україні трансляцію матчів із українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що напередодні в 1/8 фіналу Ролан Гаррос вийшли українки Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15).