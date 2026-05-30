Віландер: Олійникова – одна з улюблених тенісисток для перегляду

Легендарний екстенісист та телеексперт Матс Віландер поділився своєю думкою щодо українки Олександри Олійникової.

"Мені просто подобається, як вона бореться. Мені подобається, як вона змагається, як вона бігає і як знаходить різні способи залишатися в розіграшах. Іноді вона грає високими м'ячами, тримає м'яч у грі й змушує суперницю виконувати багато зайвих ударів, і це мені дуже цікаво дивитися. У її тенісі є справжня впертість у хорошому сенсі, бо вона майже нічого не віддає даром і постійно ставить перед суперницею питання.

Такий менталітет дуже цінний на ґрунті, де терпіння та дисципліна мають величезне значення. Тому для мене вона зараз одна з улюблених тенісисток для перегляду, бо в кожному розіграші видно зусилля, боротьбу та особистість", – заявив Віландер.