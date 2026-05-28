Олександра Олійникова: На матч-пойнті сказала татові: "Боюся!"

Українка Олександра Олійникова на своєму дебютному Ролан Гаррос продовжує творити дива. У другому колі вона перемогла австралійку Кімберлі Біррелл – 6:3, 0:6, 7:6 (10:5). Проте для неї довгий і емоційно насичений день лише розпочинався.

Після невеликої паузи на неї разом з угоркою Панною Удварді чекав старт у парному розряді.

Цікаво, що суперниці, яких визначив жереб, знялися з турніру. Їх замінила пара з альтернативного списку. Поразка Олександри в парі не засмучує, а ось тривалість матчу – понад дві години – додає занепокоєння. Час на відновлення перед наступним колом скоротився до одного дня замість півтора.

Спеціальний кореспондент "Чемпіона" в Парижі намагався зафіксувати перші емоції Олександри Олійникової після виходу до третього кола. Проте після майже години спілкування з іноземними медіа її думки про ранковий матч уже помітно перепліталися з емоціями від пресконференції.

– Сашо, складається враження, ніби ви тут виступаєте вже років десять.

– Чому?

– Дуже впевнена поведінка перед медіа. А впевненість на корті вилилася у вихід до третього кола. Ви ж розумієте, що ця висота підкорялася одиницям з українок?

– Так, усе під контролем. Третій раунд – так третій раунд.

– Ось так просто?

– Я не зациклююсь на результатах. Розумію, що в інший день Біррелл могла мене обіграти. Але цього дня перемога була на моєму боці. Ми розійшлися лише після супертай-брейку. Класно, що це сталося саме на мейджорі. Але я намагаюся сприймати все простіше. Для мене важливіші речі поза кортом: як я готуюсь, як тренуюсь, чим мотивуюсь.

– Давайте трохи повернемося до гри. 6:3 у першому сеті, повне домінування - погоджуєтесь?

– Так.

– Другий сет – 0:6. Чим це пояснити?

– На такому рівні всі вміють грати. Навіть перший сет був упевненим, але мені все одно було важко. Щойно трохи відпускаєш – суперниця додає, і все змінюється кардинально. Тим паче вона влучала неймовірні м'ячі, я почала помилятися, з'явився психологічний тиск.

І лише в третьому сеті я повністю відпустила стрес. Втомлена? Значить, грай втомленою. Головне – не зупиняти гру. Не намагатися робити щось неприродне для себе. Якщо це день, коли ти маєш програти – просто зроби те, що вмієш, і прийми будь-який результат.

На матч-пойнті я підійшла до тата й кажу: "Я боюся!" Хоча навіть не розуміла чого. Насправді це був не страх. Це був адреналін.

– До речі, чому на матч-пойнті ви подали з руки?

– Це для мене природно. Я нерідко так подаю. Навіть окремо треную такі подачі.

Читайте також : Рекорд-смаколик: вперше в третьому колі Ролан Гаррос зіграють одразу чотири українки

– Після перемоги ви увійшли до числа останніх 32 тенісисток турніру. Але цього ж дня, та ще й на цьому самому корті, вам потрібно було грати пару. Не виникало думки відмовитися?

– Ні, я так не можу. У мене є домовленість грати пару. Берегти себе для одиночки? Саме тому я часто її просто не граю. Але якщо вже вирішила виходити – намагатимуся показати хороший рівень за будь-яких зовнішніх умов чи факторів.

– Відчуваєте втому? На годиннику вже після 20:00, а ви на ногах із самого ранку.

– Вона є, але не відчувається повністю. Пресконференція дала мені вже четверту хвилю адреналіну за день.

– У вас був справжній медійний марафон, який я закриваю після майже години вашого спілкування з різними медіа. Ви ще думками там, на пресконференції?

– Так. І я хочу її передивитися. Вона вийшла дуже емоційною. Хочу зрозуміти: чи впоралася я? Наскільки емоції дозволили правильно сформулювати мої думки?

– Ви вже знаєте, з ким гратимете далі?

- Знаю. І якраз той момент відкритої розмови з медіа хочу ще раз передивитися, бо говорила англійською. А якщо говорити про теніс – переможе той, хто буде кращим у конкретний день. Але не на цьому я зараз концентруюсь.

– А на чому?

– Сюди пустили людину, яка поїхала брати участь у турнірі компанії, що фінансує викрадення наших дітей. Це людина, яка підтримує війну. На пресконференції я показувала її фото з того турніру, лайки в соцмережах під постами російських пропагандистів.

Сподіваюся, це створить більший резонанс, ніж спроби ліпити шоу й говорити про якусь "контроверсійність" протистояння. Ми – гравці, ми – професіонали. Проблема в іншому: цей турнір - велика платформа, і вона дала місце людині, яка потім поїде й підтримуватиме вбивства українців.

Ігор Грачов, спеціально для "Чемпіона" з Парижа