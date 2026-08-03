Світоліна піднялася на 9 місце, Костюк залишилася 11-ю в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 3 серпня, після завершення фінального матчу у Вашингтоні, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу у Вашингтоні піднялася на дев'яту позицію, потіснивши американку Аманду Анісімову. Це єдина зміна у топ-10, Марта Костюк залишилася 11-ю.

Не змінили свого розташування Дар'я Снігур (43), Олександра Олійникова (44), Ангеліна Калініна (54) та Даяна Ястремська (87).

Юлія Стародубцева знаходиться на серії з чотирьох поразок і опустилася на 3 позиції (65). Трохи піднялася Вероніка Подрез (134).

Анастасія Соболєва йде 197-ю, Катаріна Завацька не грає через травму, тому потроху опускається (261).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8056; (3). Джессіка Пегула (США) – 6625; (4). Коко Гофф (США) – 5649; (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293; (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168; (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016; (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4459; (9). Аманда Анісімова (США) – 4353;

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11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3925;

43 (43). Дар'я Снігур (Україна) – 1172;

44 (44). Олександра Олійникова (Україна) – 1171;

54 (54). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;

65 (62). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008;

87 (87). Даяна Ястремська (Україна) – 867;

134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565;

197 (196). Анастасія Соболєва (Україна) – 404;

261 (256). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що наступні 10 днів найкращі тенісистки планети проведуть на турнірі WTA 1000 в Торонто. Із прев'ю до цього змагання можна ознайомитися на сайті Чемпіон.