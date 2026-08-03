Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Світоліна піднялася на 9 місце, Костюк залишилася 11-ю в оновленому рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 3 серпня 2026, 21:53
Світоліна піднялася на 9 місце, Костюк залишилася 11-ю в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

У понеділок, 3 серпня, після завершення фінального матчу у Вашингтоні, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Еліна Світоліна завдяки виходу до чвертьфіналу у Вашингтоні піднялася на дев'яту позицію, потіснивши американку Аманду Анісімову. Це єдина зміна у топ-10, Марта Костюк залишилася 11-ю.

Не змінили свого розташування Дар'я Снігур (43), Олександра Олійникова (44), Ангеліна Калініна (54) та Даяна Ястремська (87).

Юлія Стародубцева знаходиться на серії з чотирьох поразок і опустилася на 3 позиції (65). Трохи піднялася Вероніка Подрез (134).

Анастасія Соболєва йде 197-ю, Катаріна Завацька не грає через травму, тому потроху опускається (261).

Рейтинг WTA

  1. (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8550;
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8056;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 6625;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 5649;
  5. (5). Мірра Андрєєва (-) – 5293;
  6. (6). Кароліна Мухова (Чехія) – 5168;
  7. (7). Лінда Носкова (Чехія) – 5016;
  8. (8). Іга Швьонтек (Польща) – 4539;
  9. (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4459;
  10. (9). Аманда Анісімова (США) – 4353;

...

11 (11). Марта Костюк (Україна) – 3925;
43 (43). Дар'я Снігур (Україна) – 1172;
44 (44). Олександра Олійникова (Україна) – 1171;
54 (54). Ангеліна Калініна (Україна) – 1072;
65 (62). Юлія Стародубцева (Україна) – 1008;
87 (87). Даяна Ястремська (Україна) – 867;
134 (140). Вероніка Подрез (Україна) – 565;
197 (196). Анастасія Соболєва (Україна) – 404;
261 (256). Катаріна Завацька (Україна) – 283.

Нагадаємо, що наступні 10 днів найкращі тенісистки планети проведуть на турнірі WTA 1000 в Торонто. Із прев'ю до цього змагання можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Марта Костюк Рейтинг WTA Еліна Світоліна

Марта Костюк

Визначилися суперниці Світоліної та Костюк у другому колі "тисячника" в Торонто
Світоліна спробує вдруге стати чемпіонкою в Торонто: прев’ю престижного турніру WTA 1000
Світоліна, Костюк і ще троє українок дізналися суперниць на престижному турнірі в Торонто
Костюк знову запалила у соцмережах: українська тенісистка показала гарячі фото у купальниках
Світоліна залишилася десятою, троє українок встановили особисті рекорди в оновленому рейтингу WTA

Останні новини