Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна вийшла у півфінал турніру WTA в Рабаті, обігравши майбутню суперницю Світоліної

Станіслав Матусевич — 21 травня 2026, 18:38
Калініна вийшла у півфінал турніру WTA в Рабаті, обігравши майбутню суперницю Світоліної
Ангеліна Калініна
WTA

Ангеліна Калініна (84) обіграла представницю Угорщини Анну Бондар (58), у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті й вийшла у півфінал змагань.

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другій партії угорка вела 4:1, після чого українка виграла 4 гейми поспіль, проте не змогла подати на матч, втративши два матч-пойнти. Втім, швидко виправилася і завершила другу партію – 7:5.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 21 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 6:4, 7:5

Суперниці зустрічалися вчетверте, Ангеліна тричі була сильнішою. У півфіналі змагань Калініна зіграє проти іншої угорки, Панни Удварді (68).

Нагадаємо, що Бондар стане суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної (7) на старті Ролан Гаррос, який стартує в Парижі 24 травня. Семеро наших тенісисток дізналися опоненток по першому колу паризького мейджору.

Ангеліна Калініна Анна Бондар WTA 250

Ангеліна Калініна

Калініна взяла гору в українському дербі й вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Рабаті
Стародубцева вийшла у друге коло турніру WTA в Рабаті й зіграє з іншою українкою
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Марокко
Калініна без шансів поступилася у другому колі турніру в Римі
Три українки проведуть матчі турніру в Римі 7 травня: визначився час

Останні новини