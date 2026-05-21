Калініна вийшла у півфінал турніру WTA в Рабаті, обігравши майбутню суперницю Світоліної

Ангеліна Калініна (84) обіграла представницю Угорщини Анну Бондар (58), у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті й вийшла у півфінал змагань.

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

У другій партії угорка вела 4:1, після чого українка виграла 4 гейми поспіль, проте не змогла подати на матч, втративши два матч-пойнти. Втім, швидко виправилася і завершила другу партію – 7:5.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $283,347

Чвертьфінал, 21 травня

Суперниці зустрічалися вчетверте, Ангеліна тричі була сильнішою. У півфіналі змагань Калініна зіграє проти іншої угорки, Панни Удварді (68).

Нагадаємо, що Бондар стане суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної (7) на старті Ролан Гаррос, який стартує в Парижі 24 травня. Семеро наших тенісисток дізналися опоненток по першому колу паризького мейджору.