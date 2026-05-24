Басаваредді вибив Фріца з Ролан Гаррос, оформивши першу поразку тенісиста чільної десятки
Американське протистояння тривало 3 години 25 хвилин та закінчилося з рахунком 6:7, 6:7, 7:6 та 1:6 на користь 156-ї ракетки світу.
Вже у перших двох сетах андердог протистояння перетворився у фаворита, забравши першу та другу партію у свою скарбничку.
Третій сет залишився за 8-ю ракеткою планети, який скоротив відставання до 1:2. Однак у четвертій партії Нішеш просто розмазав свого суперника об корт, яскраво взявши п'ять геймів поспіль.
Тейлор Фріц (США) – Нішеш Басаваредді (США) 6:7, 6:7, 7:6, 1:6
Фріц зазнав третьої поспіль поразки у сезоні. У наступному раунді Басаваредді зустрінеться з переможцем пари Александр Шевченко (Казахстан) – Алекс Мікелсен (США), які зіграють 25 травня.
Нагадаємо, що у друге коло Ролан Гаррос раніше вийшли ще три українські тенісистки – Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95).