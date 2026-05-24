Костюк вийшла на третє місце серед українок за кількістю перемог на Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 24 травня 2026, 21:09
Друга ракетка України Марта Костюк стала четвертою українською тенісисткою, яка здобула 5 перемог в основній сітці Ролан Гаррос. Для цього їй знадобилося 11 поєдинків.

Статистичні дані наводить Великий теніс України.

5 перемог також має Катерина Володько (Бондаренко), однак вона досягла такої позначки за 14 матчів. Лідирує у списку Еліна Світоліна, на рахунку якої 33 перемоги. Другою йде Леся Цуренко (10).

Українки, що здобули мінімум 5 перемог в основі Ролан Гаррос

  1. Еліна Світоліна – 33 перемоги (45 матчів)
  2. Леся Цуренко – 10 перемог (20 матчів)
  3. Марта Костюк – 5 перемог (11 матчів)
  4. Катерина Володько (Бондаренко) – 5 перемог (14 матчів)

Нагадаємо, що Костюк впевнено обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву в першому колі Ролан Гаррос-2026.

