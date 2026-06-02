Скандал на Ролан Гаррос: юний тенісист штовхнув зі злості болгерл, відео стало вірусним

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу спалахнув несподіваний скандал за участю одного з головних молодих талантів іспанського тенісу Рафаеля Ходара.

19-річний спортсмен пробився до наступного кола турніру після виснажливого п'ятисетового поєдинку проти американця Алекса Мікельсена, який тривав понад чотири години. Однак після матчу увага вболівальників була прикута не до результату зустрічі.

Під час одного з сетів камери зафіксували момент, коли Ходар прямував до свого боксу. На відео видно, як неподалік від нього болгерл раптово втрачає рівновагу та ледь не падає. Після появи кадрів у соцмережах багато користувачів заявили, що тенісист нібито штовхнув дівчину.

Епізод миттєво став вірусним і викликав бурхливі дискусії серед фанатів тенісу.

Pathetic attitude from Rafa Jodar....I mean he's talented but this attitude doesn't belong in the tennis court..



Threw the towel at the ball kid 🤬pic.twitter.com/N3i9WuuGnz — SK (@Djoko_UTD) May 29, 2026

Після перемоги Ходару довелося відповідати на запитання журналістів щодо інциденту. Іспанець категорично заперечив звинувачення та заявив, що взагалі не контактував із болгерл.

За словами тенісиста, дівчина рухалася спиною вперед і перечепилася через покриття корту, через що й втратила рівновагу. Сам він переконаний, що жодного поштовху не було.

Читайте також : Фото Скандал на Ролан Гаррос: зірка турніру влаштувала закриту вечірку лише для темношкірих тенісистів

Попри хвилю критики в соцмережах, жодних офіційних претензій до Ходара не висунуто.

Раніше повідомлялося, що французький тенісист призупинив матч на Ролан Гаррос через діарею.