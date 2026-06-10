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На Ролан Гаррос-2026 було встановлено рекорд відвідуваності

Денис Іваненко — 10 червня 2026, 08:20
На Ролан Гаррос-2026 було встановлено рекорд відвідуваності
Амелі Моресмо
Jean-Charles Caslot / FFT

Амелі Моресмо повідомила, що у 2026 році Ролан Гаррос відвідала найбільша кількість глядачів в історії ґрунтового "мейджора".

Її слова передає пресслужба турніру.

Колишня перша ракетка світу, а нині директорка Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, заявила, що на змагання прийшли подивитись понад 727 тисяч фанатів. Це приблизно на 50 тисяч глядачів більше, ніж минулого року, коли було встановлено попередній рекорд.

"У багатьох аспектах цей турнір 2026 року став успішним. Це був турнір, сповнений сюрпризів та емоцій. Понад 727 000 людей пройшли через ворота стадіону протягом заходу, що є нашим новим рекордом. Гравці також дали нам дуже позитивні відгуки. Ми дуже пишаємося тим, що магія турніру відгукується і в гравцях. Я також хотіла б підкреслити те, що робить Ролан Гаррос унікальним: його ідентичність як соціально відповідального турніру.

Завдяки вечору Гаеля Монфіса та дню Янніка Ноа ми змогли зібрати понад 600 000 євро на благодійність. Ми також працюємо над тим, щоб зробити турнір доступнішим для кожного. Протягом кваліфікаційного тижня 138 000 глядачів завітали на Ролан Гаррос за квитками вартістю менше 30 євро. Наш пріоритет – зробити так, щоб кожен міг відчути Ролан Гаррос, і ми продовжуватимемо рухатися в цьому напрямку", – сказала Моресмо.

Нагадаємо, що переможцем чоловічого одиночного розряду став Александр Звєрєв. Для нього це перший тріумф на турнірах серії Grand Slam.

У жіночому одиночному розряді титул здобула Мірра Андрєєва. У півфіналі вона переграла Марту Костюк.

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