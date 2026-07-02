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Фіналістки Ролан Гаррос втретє в історії не дійшли до третього кола на Вімблдоні

Станіслав Матусевич — 2 липня 2026, 12:35
Фіналістки Ролан Гаррос втретє в історії не дійшли до третього кола на Вімблдоні
Мая Хвалінська
PAP/Marcin Cholewiński

Втретє у Відкритій Ері (з 1968 року) обидві фіналістки Ролан Гаррос не змогли дійти до третього кола на Вімблдоні.

Статистику наводить Великий теніс України.

Вперше подібне сталося у 2000 році. Переможниця домашнього мейджору француженка Марі П'єрс та фіналістка Кончіта Мартінес завершили боротьбу на Вімблдоні в другому колі.

У 2010-му італійка Франческа Ск'явоне у вирішальному матчі Ролан Гаррос обіграла австралійку Саманту Стосур. Обидві ці тенісистки вилетіли вже на старті британського турніру Grand Slam.

Поточного сезону паризька чемпіонка, "нейтральна" Мірра Андрєєва програла у другому колі, а фіналістка з Польщі Мая Хвалінська завершила боротьбу в першому ж матчі Вімблдона.

Нагадаємо, що 2 липня три українки проведуть чергові матчі на Вімблдоні. З анонсом поєдинків можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

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