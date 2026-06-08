Надаль звернувся до Звєрєва після дебютного тріумфу німця на Ролан Гаррос

Рекордсмен за кількістю титулів Ролан Гаррос Рафаель Надаль висловився про дебютний тріумф Александра Звєрєва на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Він звернувся до новоспеченого чемпіона на своїй сторінці в інстаграмі.

Легендарний іспанець привітав представника Німеччини з перемогою у фіналі. Він заявив, що той заслужив на трофей.

"Вітаю Александра Звєрєва з перемогою на Ролан Гаррос. Це більш ніж заслужено після всієї тієї важкої праці та наполегливості. Ти дуже довго йшов до свого першого титулу Grand Slam та абсолютно на нього заслуговуєш. І також вітаю Флавіо Коболлі з чудовим турніром", – написав Надаль.

Зазначимо, що у вирішальному поєдинку Звєрєв переграв Коболлі у п'яти сетах. Для німця це був четвертий фінал на турнірах серії Grand Slam.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді перемогла Мірра Андрєєва. У півфіналі вона переграла Марту Костюк.