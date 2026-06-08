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Надаль звернувся до Звєрєва після дебютного тріумфу німця на Ролан Гаррос

Денис Іваненко — 8 червня 2026, 11:09
Надаль звернувся до Звєрєва після дебютного тріумфу німця на Ролан Гаррос
Александр Звєрєв
Getty Images

Рекордсмен за кількістю титулів Ролан Гаррос Рафаель Надаль висловився про дебютний тріумф Александра Звєрєва на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

Він звернувся до новоспеченого чемпіона на своїй сторінці в інстаграмі.

Легендарний іспанець привітав представника Німеччини з перемогою у фіналі. Він заявив, що той заслужив на трофей.

"Вітаю Александра Звєрєва з перемогою на Ролан Гаррос. Це більш ніж заслужено після всієї тієї важкої праці та наполегливості.

Ти дуже довго йшов до свого першого титулу Grand Slam та абсолютно на нього заслуговуєш. І також вітаю Флавіо Коболлі з чудовим турніром", – написав Надаль.

Зазначимо, що у вирішальному поєдинку Звєрєв переграв Коболлі у п'яти сетах. Для німця це був четвертий фінал на турнірах серії Grand Slam.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді перемогла Мірра Андрєєва. У півфіналі вона переграла Марту Костюк.

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