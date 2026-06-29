Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Чинна фіналістка Ролан Гаррос програла на старті Вімблдона, ведучи в рахунку 6:2, 5:2

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 16:03
Чинна фіналістка Ролан Гаррос програла на старті Вімблдона, ведучи в рахунку 6:2, 5:2
Мая Хвалінська
PAP/Marcin Cholewiński

Польська тенісистка Мая Хвалінська (21), яка на початку червня сенсаційно дійшла до фіналу Ролан Гаррос, поступилася в першому колі Вімблдона тайці Мананчаї Савангкаев (164).

Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.

Хвалінська впевнено вела зустріч до перемоги, однак за рахунку 6:2, 5:2 підвернула ногу і невдало впала на траву. Медичний таймаут не допоміг. Мая програла 7 геймів поспіль і врятувати зустріч уже не змогла.

Wimbledon – Grand Slam
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: £26,736,000
Перше коло, 29 червня

Мая Хвалінська (Польща) – Мананчая Савангкаев (Таїланд) 6:2, 5:7, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Савангкаев зіграє з сильнішою в матчі між Алішею Паркс (81, США) та Алісією Дудені (245, Велика Британія).

Нагадаємо, 29 червня на корти Вімблдона вийдуть дві українські спортсменки: Олександра Олійникова і Даяна Ястремська.

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
Вімблдон Ролан Гаррос Мая Хвалінська

Вімблдон

Олійникова: WTA намагається створити стерильну картинку, в якій війни не відбувається
Перша ракетка Великої Британії знялася з Вімблдона
Олійникова і Ястремська вийдуть на корт у перший день Вімблдона: анонс виступів українок на 29 червня
Світоліна відірвалася на концерті світової зірки перед стартом Вімблдону
Слабка форма фавориток – хороший шанс для Світоліної та Костюк: прев’ю Вімблдона-2026

Останні новини