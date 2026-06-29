Чинна фіналістка Ролан Гаррос програла на старті Вімблдона, ведучи в рахунку 6:2, 5:2

Польська тенісистка Мая Хвалінська (21), яка на початку червня сенсаційно дійшла до фіналу Ролан Гаррос, поступилася в першому колі Вімблдона тайці Мананчаї Савангкаев (164).

Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.

Хвалінська впевнено вела зустріч до перемоги, однак за рахунку 6:2, 5:2 підвернула ногу і невдало впала на траву. Медичний таймаут не допоміг. Мая програла 7 геймів поспіль і врятувати зустріч уже не змогла.

Oh no.



Chwalinska was very close to an easy win but fell and rolled her ankle. MTO out, hope it's nothing serious.



She is about to serve for the match at 6-2, 5-3. pic.twitter.com/iv37mTBezl — José Morgado (@josemorgado) June 29, 2026

Wimbledon – Grand Slam Лондон, Велика Британія, трава Призовий фонд: £26,736,000 Перше коло, 29 червня Мая Хвалінська (Польща) – Мананчая Савангкаев (Таїланд) 6:2, 5:7, 2:6

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Савангкаев зіграє з сильнішою в матчі між Алішею Паркс (81, США) та Алісією Дудені (245, Велика Британія).

Нагадаємо, 29 червня на корти Вімблдона вийдуть дві українські спортсменки: Олександра Олійникова і Даяна Ястремська.