Чинна фіналістка Ролан Гаррос програла на старті Вімблдона, ведучи в рахунку 6:2, 5:2
Польська тенісистка Мая Хвалінська (21), яка на початку червня сенсаційно дійшла до фіналу Ролан Гаррос, поступилася в першому колі Вімблдона тайці Мананчаї Савангкаев (164).
Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 2:6.
Хвалінська впевнено вела зустріч до перемоги, однак за рахунку 6:2, 5:2 підвернула ногу і невдало впала на траву. Медичний таймаут не допоміг. Мая програла 7 геймів поспіль і врятувати зустріч уже не змогла.
Мая Хвалінська (Польща) – Мананчая Савангкаев (Таїланд) 6:2, 5:7, 2:6
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Савангкаев зіграє з сильнішою в матчі між Алішею Паркс (81, США) та Алісією Дудені (245, Велика Британія).
Нагадаємо, 29 червня на корти Вімблдона вийдуть дві українські спортсменки: Олександра Олійникова і Даяна Ястремська.