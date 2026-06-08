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Звєрєв – про перемогу на Ролан Гаррос: Навіть якщо колись програю, я все одно залишуся чемпіоном Grand Slam

Микола Літвінов — 8 червня 2026, 13:19
Звєрєв – про перемогу на Ролан Гаррос: Навіть якщо колись програю, я все одно залишуся чемпіоном Grand Slam
Александр Звєрєв
Getty Images

Третій номер світового рейтингу та новоспечений переможець Ролан Гаррос Александр Звєрєв сказав, що йому після здобуття трофея тепер буде простіше виступати у фіналах великих змагань.

Його слова передає BTU.

"Тепер, що б не сталося далі, я назавжди залишуся чемпіоном турніру Grand Slam, і ніхто цього в мене не забере. Можливо, це справді подарує мені більше свободи. Можливо, у фіналах я буду спокійнішим, тому що навіть якщо програю, все одно залишуся чемпіоном Grand Slam.

Саме тому цей титул має для мене таке велике значення. Якби я програв цей фінал, моя впевненість у собі серйозно постраждала б. Але тепер, після перемоги, я відчуваю, що здатен зробити це знову".

Також німецький тенісист висловив про історичний контекст своєї перемоги з перспективи виступів німців на Ролан Гаррос.

"Думаю, це дуже важливий титул для Німеччини. Якщо не помиляюся, це перша чоловіча перемога Німеччини на Ролан Гаррос. Звісно, у жінок була Штеффі Граф, яка вигравала тут багато разів, але серед чоловіків я став першим. Якщо чесно, я вже трохи п'яний (сміється), тому починаю повторюватися більше, ніж зазвичай. Просто дуже щасливий сидіти поруч із цим трофеєм".

Нагадаємо, що Александр Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку він переміг італійця Флавіо Коболлі (14) із рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Титул став для Звєрєва першим на турнірах Grand Slam у чотирьох проведених фіналах. Загалом німецький тенісист здобув 25 трофеїв рівня АТР. Представник Німеччини став чемпіоном Ролан Гаррос вперше у Відкритій ері (з 1968 року). Загалом же це востаннє вдавалося Геннеру Генкелю у далекому 1937-му.

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