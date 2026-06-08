Звєрєв – про перемогу на Ролан Гаррос: Навіть якщо колись програю, я все одно залишуся чемпіоном Grand Slam

Третій номер світового рейтингу та новоспечений переможець Ролан Гаррос Александр Звєрєв сказав, що йому після здобуття трофея тепер буде простіше виступати у фіналах великих змагань.

Його слова передає BTU.

"Тепер, що б не сталося далі, я назавжди залишуся чемпіоном турніру Grand Slam, і ніхто цього в мене не забере. Можливо, це справді подарує мені більше свободи. Можливо, у фіналах я буду спокійнішим, тому що навіть якщо програю, все одно залишуся чемпіоном Grand Slam. Саме тому цей титул має для мене таке велике значення. Якби я програв цей фінал, моя впевненість у собі серйозно постраждала б. Але тепер, після перемоги, я відчуваю, що здатен зробити це знову".

Також німецький тенісист висловив про історичний контекст своєї перемоги з перспективи виступів німців на Ролан Гаррос.

"Думаю, це дуже важливий титул для Німеччини. Якщо не помиляюся, це перша чоловіча перемога Німеччини на Ролан Гаррос. Звісно, у жінок була Штеффі Граф, яка вигравала тут багато разів, але серед чоловіків я став першим. Якщо чесно, я вже трохи п'яний (сміється), тому починаю повторюватися більше, ніж зазвичай. Просто дуже щасливий сидіти поруч із цим трофеєм".

Нагадаємо, що Александр Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку він переміг італійця Флавіо Коболлі (14) із рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Титул став для Звєрєва першим на турнірах Grand Slam у чотирьох проведених фіналах. Загалом німецький тенісист здобув 25 трофеїв рівня АТР. Представник Німеччини став чемпіоном Ролан Гаррос вперше у Відкритій ері (з 1968 року). Загалом же це востаннє вдавалося Геннеру Генкелю у далекому 1937-му.