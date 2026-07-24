Ексчемпіонку Ролан Гаррос затримано за підозрою у шахрайстві

Японську екстенісистку Ріку Хіракі, чемпіонку Ролан Гаррос-1997 у міксті, затримано на її батьківщині за підозрою в організації шахрайської схеми.

Про це повідомляє Kyodo.

Поліція вважає, що 54-річна Хіракі вступила у змову з невстановленими поплічниками з метою виманити гроші у жінки, мешканки міста Кагосіма, у період з 15 лютого до 30 травня 2022 року.

Шахрайська схема полягала в тому, що Хіракі видавала себе в соціальних мережах за хірурга-ортопеда, який працює у Франції і в нього померла дружина. Потерпілу нібито переконали сплатити вартість сертифікату, необхідного митниці для відправлення майна покійної дружини до Японії.

За даними поліції, 30 травня 2022 року жінка перевела 300 000 єн (близько 1840 доларів) на банківський рахунок, оформлений на ім'я Хіракі. Запис із камери відеоспостереження банкомату показав, що Ріка зняла готівку з рахунку того ж дня.

Поліція також розслідує повідомлення від інших людей, які заявили про подібні збитки після переказу грошей на той же рахунок.

Ріка Хіракі під час спортивної кар'єри здобула найбільше визнання як парна тенісистка. Окрім титулу в міксті на Ролан Гаррос-1997, на її рахунку 6 титулів турнірів WTA в парах. У 1997 році вона досягла найвищої для себе 26 позиції в жіночому парному рейтингу.

Нагадаємо, що легенді боксу загрожує тривалий тюремний термін за звинуваченням у шахрайстві.