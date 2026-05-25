Огляд перемоги Світоліної на старті Ролан Гаррос-2026

Олександр Булава — 25 травня 2026, 19:13
Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у надзвичайно напруженому поєдинку здолала угорку Анну Бондар (57) в першому колі Ролан Гаррос-2026.

Гра тривала 2 години 27 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 (3).

За поєдинок Світоліна 6 разів подала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло, 25 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 3:6, 6:1, 7:6(3)

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула три перемоги. У наступному раунді Еліна зіграє з сильнішою в матчі між іспанкою Кейтлін Кеведо (126) та француженкою Леолією Жанжан (122).

Світоліна втринадцяте виступає на Ролан Гаррос, і неодмінно долала перше коло змагань. У поточному сезоні Еліна виграла 10 трисетових матчів із 11 зіграних.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджору виграли три українки. Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95) вийшли до другого кола змагань. Даяна Ястремська (45) свій стартовий матч програла.

