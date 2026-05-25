Світоліна залишилася сьомою, Калініна зробила вражаючий ривок в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 25 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Оскільки переважна більшість провідних тенісисток світу цілеспрямовано готувалися до Ролан Гаррос, жодних змін у десятці найсильніших не відбулося. Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а Еліна Світоліна залишається на сьомому місці.

Також не змінилися позиції Марти Костюк (15) та Даяни Ястремської (45).

Юлія Стародубцева зробила один крок назад, вона 55-та.

Натомість Ангеліна Калініна після виходу в фінал турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті піднялася одразу на 29 позицій і посідає 60 місце.

Олександра Олійникова додала одну сходинку і встановила особистий рекорд – 65 сходинка.

Дар'я Снігур покращила своє становище на два рядки (93).

Вероніка Подрез залишилася 142-ю, Катаріна Завацька трохи опустилася (270), як і Анастасія Соболєва (296).

Рейтинг WTA

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 9960; (2). Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8313; (3). Іга Швьонтек (Польща) – 7273; (4). Коко Гофф (США) – 6749; (5). Джессіка Пегула (США) – 6286; (6). Аманда Анісімова (США) – 5958; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4315; (8). Мірра Андрєєва (-) – 4181; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3710; (10). Кароліна Мухова (Чехія) – 3318;

...

15 (15). Марта Костюк (Україна) – 2387;45 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1246;55 (54). Юлія Стародубцева (Україна) – 1093;60 (89). Ангеліна Калініна (Україна) – 1026;65 (66). Олександра Олійникова (Україна) – 1005;93 (95). Дар'я Снігур (Україна) – 839;142 (142). Вероніка Подрез (Україна) – 530;270 (268). Катаріна Завацька (Україна) – 262;296 (295). Анастасія Соболєва (Україна) – 236.

Нагадаємо, що Костюк, Стародубцева та Снігур успішно стартували на Ролан Гаррос, вигравши свої матчі у перший день турніру.