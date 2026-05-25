Світоліна – про важку перемогу над Бондар: Зараз просто переповнена емоціями

Станіслав Матусевич — 25 травня 2026, 19:01
Еліна Світоліна у флешінтерв'ю на корті поділилася емоціями від важкої перемоги на старті Ролан Гаррос над угоркою Анною Бондар.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

ідтримка глядачів була неймовірною. Такі битви – це завжди непросто. Але, звісно, дуже задоволена результатом. Ми вже багато разів грали одна проти одної і я, чесно кажучи, вже справді втомилася грати проти неї (сміється).

Але, так, це був неймовірний матч. Я дуже задоволена ним, задоволена своєю грою. І, так, якщо чесно, просто переповнена емоціями. Такий перший раунд – це приємно, знаєте, повертає вас у колію і змушує розум знову працювати", – посміхаючись, сказала Світоліна.

Еліна зауважила, що змогла виграти настільки складний поєдинок завдяки характеру та хорошій фізичній формі.

"По-перше, я думаю, це сила духу. А по-друге, якщо чесно, просто моя фізична форма. Дякую моєму тренеру з фітнесу, який стоїть там, за те, що зробив мене такою спортсменкою, якою я є зараз.

І, звичайно, у таких поєдинках багато емоцій, багато напруги. І, так, просто потрібно зосередитися на кожному очку. Дуже рада, що змогла витримати той важкий другий гейм у третьому сеті. І, так, просто пройшла далі. Вона грала неймовірно. Тож мені дійсно довелося бути сильною і показати свою найкращу гру".

27 травня Світоліна зустрінеться в матчі другого кола проти іспанки Кейтлін Кеведо з другої сотні світового рейтингу.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові матчі паризького мейджору виграли троє українок. Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) і Дар'я Снігур (95) вийшли у друге коло змагань.

