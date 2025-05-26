Світоліна втратила одну позицію, Костюк зробила крок вгору в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 26 травня, жіноча тенісна асоціація WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на одну позицію і посідає 13 місце. Впевнено лідирувати в рейтингу продовжує білоруска Аріна Сабалєнка.

На тижні перед Ролан Гаррос зі значимих змагань проходив лише турнір серії WTA 500 у Страсбурзі, однак провідні тенісистки планети або не брали в ньому участь, або виступили невдало. Тому в топ-10 сталася лише одна перестановка. Китаянка Чжен Ціньвень піднялася з восьмої на сьому позицію, потіснивши американку Медісон Кіз.

Марта Костюк зробила крок вгору на 25 місце, Даяна Ястремська залишилась 48-ю. Юлія Стародубцева перемістилася з 86 позиції на 81-шу.

Найбільшого падіння зазнала Ангеліна Калініна, яка втратила одразу 30 рядків і впала в другу сотню рейтингу, тепер вона 113-та.

Дар'я Снігур залишилась на 151 позиції.

Після ряду вдалих виступів до другої сотні підбирається Олександра Олійникова, вона посідає 217 позицію.

26 позицій втратила Анастасія Соболєва, але в наступній редакції рейтингу вона отримає 40 очок за проходження кваліфікації Ролан Гаррос і покращить своє становище.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 10683; (2). Коко Гофф (США) – 6863; (3) Джессіка Пегула (США) – 6243; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5865; (5). Іга Швьонтек (Польща) – 5838; (6). Мірра Андрєєва (-) – 4986; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4368; (7). Медісон Кіз (США) – 4184; (9). Емма Наварро (США) – 3879; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684;

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14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2845;

25 (26). Марта Костюк (Україна) – 1796;

48 (48). Даяна Ястремська (Україна) – 1159;

81 (86). Юлія Стародубцева (Україна) – 804;

113 (83). Ангеліна Калініна (Україна) – 648;

151 (151). Дар'я Снігур (Україна) – 485;

217 (235). Олександра Олійникова (Україна) – 334;

256 (230). Анастасія Соболєва (Україна) – 283.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська перемогла у першому колі Ролан Гаррос австралійку Дестані Аяву.

Успішно стартувала на паризькому мейджорі й Еліна Світоліна, яка розгромила туркеню Зейнеп Сонмез.

Припинила боротьбу на дебютному для себе турнірі Grand Slam Анастасія Соболєва. Вона поступилася 11 ракетці світу росіянці Діані Шнайдер.

Марта Костюк сенсаційно поступилася у першому колі чешці Сарі Бейлек.