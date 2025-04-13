Алькарас став переможцем Мастерсу в Монте-Карло

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став переможцем турніру серії АТР 1000 у Монте-Карло. У вирішальному матчі він переміг Лоренцо Музетті (16, Італія).

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.

Зазначимо, що у третьому сеті Музетті відчував проблеми зі здоров'ям.

Carlos Alcaraz à 21 ans :

🏆18 titres en 23 finales

🏆4 Grands Chelems

🏆6 Masters 1000



La petite comparaison qui fait mal. Jo-Wilfried Tsonga, le deuxième joueur français le plus titré derrière Yannick Noah, a gagné 18 titres dans toute sa carrière.😱pic.twitter.com/sOi0Kn4AtT — Tennis Legend (@TennisLegende) April 13, 2025

За матч Алькарас 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, не помилявся на подачі та зробив 2 брейки.

Rolex Monte-Carlo Masters – ATP Masters 1000

Монте-Карло, Монако, грунт

Призовий фонд: €6,832,435

Фінал, 13 квітня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 3:6, 6:1, 6:0

Це була п'ята зустріч суперників на рівні АТР-туру, італієць зміг виграти лише одну.

Алькарас провів свій сьомий фінал на Мастерсах і здобув свій шостий титул. З наступного тижня іспанець поверне собі другу позицію у світовому рейтингу, посунувши німця Александра Звєрєва.

Для Музетті це був лише перший фінал змагань категорії АТР 1000. У рейтингу він у понеділок оновить власний рекорд, піднявшись на 11 місце.

Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.