Алькарас став переможцем Мастерсу в Монте-Карло
Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став переможцем турніру серії АТР 1000 у Монте-Карло. У вирішальному матчі він переміг Лоренцо Музетті (16, Італія).
Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.
Зазначимо, що у третьому сеті Музетті відчував проблеми зі здоров'ям.
За матч Алькарас 3 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 6 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, не помилявся на подачі та зробив 2 брейки.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Лоренцо Музетті (Італія) 3:6, 6:1, 6:0
Це була п'ята зустріч суперників на рівні АТР-туру, італієць зміг виграти лише одну.
Алькарас провів свій сьомий фінал на Мастерсах і здобув свій шостий титул. З наступного тижня іспанець поверне собі другу позицію у світовому рейтингу, посунувши німця Александра Звєрєва.
Для Музетті це був лише перший фінал змагань категорії АТР 1000. У рейтингу він у понеділок оновить власний рекорд, піднявшись на 11 місце.
Нагадаємо, що Новак Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло.