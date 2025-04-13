Сачко другий тиждень поспіль програв у фіналі челенджера в Італії
Віталій Сачко (300) не зміг стати переможцем турніру серії челенджер в італійській Монці. У фіналі він поступився бельгійцю Рафаелю Колліньйону (91).
Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 7:5.
За матч Віталій 1 раз подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 1 брейк. Його суперник виконав 7 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 3 брейки.
Рафаель Колліньйон (Бельгія) – Віталій Сачко (Україна) 6:3, 7:5
Це була друга зустріч суперників, обидві виграв бельгієць.
25-річний українець провів свій шостий фінал на рівні челенджерів у кар'єрі. Йому вдалося вибороти один титул, на турнірі у Братиславі у червні 2023-го.
У новій редакції чоловічого рейтингу в понеділок Сачко підніметься більше, ніж на 40 позицій – у середину третьої сотні табелю про ранги АТР.
Нагадаємо, що минулого тижня Віталій Сачко дійшов до фіналу на челенджері в італійській Барлетті.