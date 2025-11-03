Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко – найкращий українець в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 листопада.
Після перемоги на Мастерсі в Парижі першою ракеткою світу знову став італієць Яннік Сіннер. Майже два місяці рейтинг очолював іспанець Карлос Алькарас, однак у столиці Франції він вилетів у другому колі. Шансом випередити конкурента Сіннер блискуче скористався.
Фіналіст паризького Мастерсу, канадець Фелікс Оже-Альяссім піднявся на восьму позицію з десятої. А американець Бен Шелтон потіснив із шостого рядка представника Австралії Алекса де Мінора.
Першою ракеткою України продовжує залишатися Віталій Сачко. Однак поволі він опускається все нижче в рейтингу. Поточного тижня Сачко втратив 7 позицій і йде 227-м.
Одразу на 33 сходинки впав Олег Приходько, він перебуває на 376 місці. В'ячеслав Бєлінський, навпаки, піднявся на 12 рядків і всього на 2 позиції відстає від Приходька.
У п'ятій сотні Владсилав Орлов залишився на 457 місці. Мінімальні позитивні зміни у Еріка Ваншельбойма (467), Олексія Крутих (476) та Олександра Овчаренка (490).
Рейтинг ATP
- (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок;
- (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 250;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 560;
- (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 735;
- (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580;
- (7). Бен Шелтон (США) – 3 970;
- (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935;
- (10). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 845;
- (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645;
- (9). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 235;
...
227 (220). Віталій Сачко (Україна) – 254;
376 (343). Олег Приходько (Україна) – 129;
378 (390). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
457 (457). Владислав Орлов (Україна) – 96;
467 (473). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;
476 (477). Олексій Крутих (Україна) – 90;
490 (491). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.
Нагадаємо, що минулого тижня Вадим Урсу став переможцем турніру ITF в єгипетському Шарм-ель-Шейху. 15 очок за це він отримає лише в наступній редакції рейтингу і тоді повернеться у топ-500.