Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко – найкращий українець в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 листопада.

Після перемоги на Мастерсі в Парижі першою ракеткою світу знову став італієць Яннік Сіннер. Майже два місяці рейтинг очолював іспанець Карлос Алькарас, однак у столиці Франції він вилетів у другому колі. Шансом випередити конкурента Сіннер блискуче скористався.

Фіналіст паризького Мастерсу, канадець Фелікс Оже-Альяссім піднявся на восьму позицію з десятої. А американець Бен Шелтон потіснив із шостого рядка представника Австралії Алекса де Мінора.

Першою ракеткою України продовжує залишатися Віталій Сачко. Однак поволі він опускається все нижче в рейтингу. Поточного тижня Сачко втратив 7 позицій і йде 227-м.

Одразу на 33 сходинки впав Олег Приходько, він перебуває на 376 місці. В'ячеслав Бєлінський, навпаки, піднявся на 12 рядків і всього на 2 позиції відстає від Приходька.

У п'ятій сотні Владсилав Орлов залишився на 457 місці. Мінімальні позитивні зміни у Еріка Ваншельбойма (467), Олексія Крутих (476) та Олександра Овчаренка (490).

Рейтинг ATP

(2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок; (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 250; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 560; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 735; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580; (7). Бен Шелтон (США) – 3 970; (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935; (10). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 845; (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645; (9). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 235;

...

227 (220). Віталій Сачко (Україна) – 254;

376 (343). Олег Приходько (Україна) – 129;

378 (390). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;

457 (457). Владислав Орлов (Україна) – 96;

467 (473). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92;

476 (477). Олексій Крутих (Україна) – 90;

490 (491). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.

Нагадаємо, що минулого тижня Вадим Урсу став переможцем турніру ITF в єгипетському Шарм-ель-Шейху. 15 очок за це він отримає лише в наступній редакції рейтингу і тоді повернеться у топ-500.