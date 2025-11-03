Українська правда
Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко – найкращий українець в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 3 листопада 2025, 08:15
Яннік Сіннер
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 3 листопада.

Після перемоги на Мастерсі в Парижі першою ракеткою світу знову став італієць Яннік Сіннер. Майже два місяці рейтинг очолював іспанець Карлос Алькарас, однак у столиці Франції він вилетів у другому колі. Шансом випередити конкурента Сіннер блискуче скористався.

Фіналіст паризького Мастерсу, канадець Фелікс Оже-Альяссім піднявся на восьму позицію з десятої. А американець Бен Шелтон потіснив із шостого рядка представника Австралії Алекса де Мінора.

Першою ракеткою України продовжує залишатися Віталій Сачко. Однак поволі він опускається все нижче в рейтингу. Поточного тижня Сачко втратив 7 позицій і йде 227-м.

Одразу на 33 сходинки впав Олег Приходько, він перебуває на 376 місці. В'ячеслав Бєлінський, навпаки, піднявся на 12 рядків і всього на 2 позиції відстає від Приходька.

У п'ятій сотні Владсилав Орлов залишився на 457 місці. Мінімальні позитивні зміни у Еріка Ваншельбойма (467), Олексія Крутих (476) та Олександра Овчаренка (490).

Рейтинг ATP

  1. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 11 500 очок;
  2. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 250;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 560;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 735;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580;
  6. (7). Бен Шелтон (США) – 3 970;
  7. (6). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935;
  8. (10). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 845;
  9. (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645;
  10. (9). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 235;

...

227 (220). Віталій Сачко (Україна) – 254;
376 (343). Олег Приходько (Україна) – 129;
378 (390). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 128;
457 (457). Владислав Орлов (Україна) – 96;
467 (473). Ерік Ваншельбойм (Україна) 92;
476 (477). Олексій Крутих (Україна) – 90;
490 (491). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.

Нагадаємо, що минулого тижня Вадим Урсу став переможцем турніру ITF в єгипетському Шарм-ель-Шейху. 15 очок за це він отримає лише в наступній редакції рейтингу і тоді повернеться у топ-500.

