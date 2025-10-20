Сачко залишається найкращим українцем, Алькарас лідирує в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 20 жовтня.

Більша частина першої десятки минулого тижня не брала участь у турнірах, тому зміна в ній лише одна. З десятої позиції на 13-ту опустився "нейтральний" Карен Хачанов, а його місце посів Хольгер Руне. Через травму ахілового сухожилля данця ми не скоро побачимо на змаганнях.

Перша ракетка України Віталій Сачко втратив чотири позиції й іде 218-м. Три кроки назад зробив і Олег Приходько (346).

Натомість піднявся на дві позиції й встановив персональний рекорд 21-річний В'ячеслав Бєлінський. Він перебуває на 373 місці.

У п'ятій сотні опустилися в рейтингу Владислав Орлов (471) та Олексій Крутих (478). Трохи додав Олександр Овчаренко (497).

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 000; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 930; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 645; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580; (6). Бен Шелтон (США) – 4 100; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935; (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 685; (9). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 590; (11). Хольгер Руне (Данія) – 3 180;

...

218 (214). Віталій Сачко (Україна) – 259;

346 (343). Олег Приходько (Україна) – 145;

373 (375). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 132;

471 (467). Владислав Орлов (Україна) – 92;

478 (458). Олексій Крутих (Україна) – 90;

497 (504). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Еліна Світоліна опустилася на 14 позицію, а Марта Костюк і Даяна Ястремська трохи піднялися.