Урсу став переможцем 15-тисячника в Єгипті

Вадим Урсу (474) виборов титул на турнірі серії ITF М15 у єгипетському Шарм-ель-Шейху. У фіналі він обіграв сьомого сіяного британця Геміша Стюарта (601).

Українець переміг за 2 години 6 хвилин з рахунком 6:1, 3:6, 7:5.

У вирішальному сеті Стюарт вів 5:4 з брейком і подавав на матч, проте Урсу взяв три гейми поспіль.

За матч Вадим 4 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 9 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

ITF M15, Sharm Elsheikh

Шарм-ель-Шейх, Єгипет, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 6 квітня

Вадим Урсу (Україна) – Геміш Стюарт (Велика Британія) 6:1, 3:6, 7:5

Це була перша зустріч суперників.

28-річний Урсу 12 раз дійшов до фіналу турніру ITF в одиночному розряді та виграв шостий титул.

Нагадаємо, напередодні Урсу розгромив у півфіналі другого сіяного Кріса ван Віка з ПАР.