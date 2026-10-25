Бєлінський став переможцем турніру WTT у Хорватії
В'ячеслав Бєлінський
ФТУ
Український тенісист В'ячеслав Бєлінський (786) став чемпіоном турніру серії WTT M15 у хорватському Болі. У фінальному матчі він обіграв четвертого сіяного іспанця Іманоля Лопеса Морільйо (661).
Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).
Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку його суперника жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 3 брейки.
WTT М15, Bol
Бол, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 25 жовтня
В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Іманоль Лопес Морільйо (Іспанія) 6:3, 7:6(5)
Тенісисти раніше не зустрічалися.
22-річний Бєлінський здобув другий титул WTT у сезоні й загалом 11-й у кар'єрі.
Нагадаємо, що молодша сестра В'ячеслава Софія Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні.