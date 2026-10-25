Бєлінський став переможцем турніру WTT у Хорватії

Український тенісист В'ячеслав Бєлінський (786) став чемпіоном турніру серії WTT M15 у хорватському Болі. У фінальному матчі він обіграв четвертого сіяного іспанця Іманоля Лопеса Морільйо (661).

Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).

Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку його суперника жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 3 брейки.

WTT М15, Bol

Бол, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 25 жовтня

В'ячеслав Бєлінський (Україна) – Іманоль Лопес Морільйо (Іспанія) 6:3, 7:6(5)

Тенісисти раніше не зустрічалися.

22-річний Бєлінський здобув другий титул WTT у сезоні й загалом 11-й у кар'єрі.

Нагадаємо, що молодша сестра В'ячеслава Софія Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні.