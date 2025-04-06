Крутих став володарем титулу на турнірі ITF у Туреччині

Олексій Крутих (535) став переможцем турніру серії ITF М25 у турецькій Анталії. У фіналі він обіграв узбека Сергея Фоміна (555).

Українець дотиснув суперника за 2 години 56 хвилин. Рахунок зустрічі 7:6(4), 3:6, 7:5.

У першій партії Крутих вдалося нейтралізувати подачу Фоміна на сет. Завершив матч Олексій з першого ж матч-пойнту.

За матч Крутих 5 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 9 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 5 брейків.

ITF M25, Antalya

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $30,000

Фінал, 6 квітня

Олексій Крутих (Україна) – Сергей Фомін (Узбекистан) 7:6(4), 3:6, 7:5

Це була перша зустріч суперників.

25-річний українець провів свій 10 фінальний поєдинок на рівні ITF в одиночному розряді й здобув третій титул.

Раніше повідомлялося, що Вадим Урсу переміг на 15-тисячнику в Шарм-ель-Шейху.