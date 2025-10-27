Українська правда
Сачко втрачає позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 27 жовтня 2025, 08:35
Сачко втрачає позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР
Карлос Алькарас
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 27 жовтня.

Лідирувати в ньому продовжує іспанець Карлос Алькарас, однак Яннік Сіннер з Італії завдяки титулу у Відні скоротив своє відставання до 840 очок.

У другій половині першої десятки сталися деякі зміни. Алекс де Мінор обійшов Бена Шелтона і став шостим. Травмовані Джек Дрейпер і Хольгер Руне залишили топ-10, їхні місця посіли Каспер Рууд і Фелікс Оже-Альяссім.

Перша ракетка України Віталій Сачко потроху втрачає позиції й наразі перебуває на 220 місці. Зате на три сходинки піднявся Олег Приходько, він 343-й.

В'ячеслав Бєлінський відкотився на 17 місць і йде 390-м.

У п'ятій сотні всі українці спрогресували, особливо це стосується Еріка Ваншельбойма, який піднявся на 473 рядок і став п'ятою ракеткою України.

Рейтинг ATP

  1. (1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок;
  2. (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 500;
  3. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 160;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 685;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580;
  6. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935;
  7. (6). Бен Шелтон (США) – 3 820;
  8. (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 685;
  9. (11). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 235;
  10. (12). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 195;

...

220 (218). Віталій Сачко (Україна) – 259;
343 (346). Олег Приходько (Україна) – 145;
390 (373). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 124;
457 (471). Владислав Орлов (Україна) – 96;
473 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) 91;
477 (478). Олексій Крутих (Україна) – 90;
491 (497). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Еліна Світоліна залишилася 14-ю, а Марта Костюк і Даяна Ястремська піднялися, відповідно, на 26 і 27 місця.

