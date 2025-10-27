Сачко втрачає позиції, Алькарас продовжує лідирувати в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 27 жовтня.

Лідирувати в ньому продовжує іспанець Карлос Алькарас, однак Яннік Сіннер з Італії завдяки титулу у Відні скоротив своє відставання до 840 очок.

У другій половині першої десятки сталися деякі зміни. Алекс де Мінор обійшов Бена Шелтона і став шостим. Травмовані Джек Дрейпер і Хольгер Руне залишили топ-10, їхні місця посіли Каспер Рууд і Фелікс Оже-Альяссім.

Перша ракетка України Віталій Сачко потроху втрачає позиції й наразі перебуває на 220 місці. Зате на три сходинки піднявся Олег Приходько, він 343-й.

В'ячеслав Бєлінський відкотився на 17 місць і йде 390-м.

У п'ятій сотні всі українці спрогресували, особливо це стосується Еріка Ваншельбойма, який піднявся на 473 рядок і став п'ятою ракеткою України.

Рейтинг ATP

(1). Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок; (2). Яннік Сіннер (Італія) – 10 500; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 160; (4). Тейлор Фрітц (США) – 4 685; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 580; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 935; (6). Бен Шелтон (США) – 3 820; (8). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 685; (11). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 235; (12). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 195;

...

220 (218). Віталій Сачко (Україна) – 259;

343 (346). Олег Приходько (Україна) – 145;

390 (373). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 124;

457 (471). Владислав Орлов (Україна) – 96;

473 (510). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 91;

477 (478). Олексій Крутих (Україна) – 90;

491 (497). Олександр Овчаренко (Україна) – 87.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA Еліна Світоліна залишилася 14-ю, а Марта Костюк і Даяна Ястремська піднялися, відповідно, на 26 і 27 місця.