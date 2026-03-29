Бєлінський став переможцем турніру ITF у Хорватії

В'ячеслав Бєлінський (367) став чемпіоном турніру серії ITF М15 у хорватській Опатії. У фіналі перший сіяний українець обіграв італійця Габріеле Босіо (950).

Гра тривала 2 години 2 хвилини і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Бєлінський за гру не подавав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку його суперника жодного ейсу й помилок на подачі та 5 брейків.

ITF М15, Opatija

Опатія, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 29 березня

Тенісисти зустрічалися вдруге впродовж 11 днів, двічі переміг українець.

22-річний Бєлінський зіграв свій 16 фінал на рівні ITF і здобув 10 титул, причому всі на грунті. Поточного сезону це перший тріумф для В'ячеслава.

Нагадаємо, що цього тижня перша ракетка України Віталій Сачко дійшов до півфіналу челенджеру в Неаполі.