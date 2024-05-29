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Швьонтек у 3-годинному матчі здолала Осаку на шляху до третього кола Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 29 травня, 21:41
Швьонтек у 3-годинному матчі здолала Осаку на шляху до третього кола Ролан Гаррос

Перша ракетка світу Іга Швьонтек обіграла японку Наомі Осаку (134) в другому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Зустріч тривала рівно три години та завершилася з рахунком 7:6(1), 1:6, 7:5 на користь польки. Швьонтек жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 3 з 15 берйк-пойнтів. У вирішальному сеті польська тенісистка поступалася 2:5, однак відіграла матчбол і здобула перемогу.

У наступному колі Іга зустрінеться з переможницею пари Яна Фетт (Хорватія) — Маріє Боузкова (Чехія). Зустріч була перервана через дощ та буде продовжена завтра, 30 жовтня.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 29 травня

Іга Швьонтек (Польща) — Наомі Осака (Японія) 7:6(1), 1:6, 7:5

Зазначимо, що 6 українок зіграли свої стартові матчі на Ролан Гаррос. Раніше змагання в одиночному розряді через травму покинули Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, також поступилася Юлія Стародубцева.

А ось Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська виграли свої матчі та пройшли в друге коло.

Roland Garros Наомі Осака Іга Швьонтек

Roland Garros

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