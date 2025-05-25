Світоліна – серед головних фавориток Roland Garros-2025
Перша ракетка України Еліна Світоліна високо оцінюється букмекерами у боротьбі за перемогу на турнірі серії Grand Slam – Roland Garros.
Коефіцієнт на перемогу 30 річної одеситки – 33,0. Вищі шанси мають лише 6 представниць: Аріна Соболенко, Іга Швьонтек, Цинвень Джень, Коко Гауфф, Жасмін Паоліні та Медісон Кіз.
Відзначимо, шанси Марти Костюк фахівці оцінюють коефіцієнтом 100.
10 головних фавориток Ролан Гаррос-2025
- Аріна Соболенко – 3,5;
- Іга Швьонтек – 4,0;
- Коко Гауфф – 6,0;
- Жасмін Паоліні – 15,0;
- Цинвень Чжень – 21,0;
- Медісон Кіз – 31,0;
- Еліна Світоліна – 33,0;
- Єлєна Рибакіна – 33,0;
- Наомі Осака – 41,0;
- Єлєна Остапенко – 41,0.
Нагададаємо, крім Світоліної та Костюк, в основній сітці жіночого одиночного турніру зіграють Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва, яка пробилася через кваліфікацію та є дебютанткою турніру.
У перший змагальний день на корти Ролан Гаррос вийдуть одразу чотири представниці України. Розклад дня – ТУТ.
Дивитися онлайн матчі в Україні можна на телеканалах Євроспорт. Детальніше читайте за посиланням.