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Світоліна – серед головних фавориток Roland Garros-2025

Андрій Твердохліб — 25 травня 2025, 09:29
Світоліна – серед головних фавориток Roland Garros-2025
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна високо оцінюється букмекерами у боротьбі за перемогу на турнірі серії Grand Slam – Roland Garros.

Коефіцієнт на перемогу 30 річної одеситки – 33,0. Вищі шанси мають лише 6 представниць: Аріна Соболенко, Іга Швьонтек, Цинвень Джень, Коко Гауфф, Жасмін Паоліні та Медісон Кіз.

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Відзначимо, шанси Марти Костюк фахівці оцінюють коефіцієнтом 100.

10 головних фавориток Ролан Гаррос-2025

  1. Аріна Соболенко – 3,5;
  2. Іга Швьонтек – 4,0;
  3. Коко Гауфф – 6,0;
  4. Жасмін Паоліні – 15,0;
  5. Цинвень Чжень – 21,0;
  6. Медісон Кіз – 31,0;
  7. Еліна Світоліна – 33,0;
  8. Єлєна Рибакіна – 33,0;
  9. Наомі Осака – 41,0;
  10. Єлєна Остапенко – 41,0.

Нагададаємо, крім Світоліної та Костюк, в основній сітці жіночого одиночного турніру зіграють Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва, яка пробилася через кваліфікацію та є дебютанткою турніру.

У перший змагальний день на корти Ролан Гаррос вийдуть одразу чотири представниці України. Розклад дня – ТУТ.

Дивитися онлайн матчі в Україні можна на телеканалах Євроспорт. Детальніше читайте за посиланням.

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