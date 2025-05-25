Світоліна – серед головних фавориток Roland Garros-2025

Перша ракетка України Еліна Світоліна високо оцінюється букмекерами у боротьбі за перемогу на турнірі серії Grand Slam – Roland Garros.

Коефіцієнт на перемогу 30 річної одеситки – 33,0. Вищі шанси мають лише 6 представниць: Аріна Соболенко, Іга Швьонтек, Цинвень Джень, Коко Гауфф, Жасмін Паоліні та Медісон Кіз.

Відзначимо, шанси Марти Костюк фахівці оцінюють коефіцієнтом 100.

10 головних фавориток Ролан Гаррос-2025

Аріна Соболенко – 3,5; Іга Швьонтек – 4,0; Коко Гауфф – 6,0; Жасмін Паоліні – 15,0; Цинвень Чжень – 21,0; Медісон Кіз – 31,0; Еліна Світоліна – 33,0; Єлєна Рибакіна – 33,0; Наомі Осака – 41,0; Єлєна Остапенко – 41,0.

Нагададаємо, крім Світоліної та Костюк, в основній сітці жіночого одиночного турніру зіграють Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва, яка пробилася через кваліфікацію та є дебютанткою турніру.

У перший змагальний день на корти Ролан Гаррос вийдуть одразу чотири представниці України. Розклад дня – ТУТ.

Дивитися онлайн матчі в Україні можна на телеканалах Євроспорт. Детальніше читайте за посиланням.