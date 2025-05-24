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Ролан Гаррос-2025: де дивитися онлайн турнір Grand Slam

Андрій Твердохліб — 24 травня 2025, 15:49
Ролан Гаррос-2025: де дивитися онлайн турнір Grand Slam
Еліна Світоліна на Ролан Гаррос, 2018 рік
Getty Images

З 25 травня по 8 червня у столиці Франції – Парижі відбудеться турнір серії Grand Slam з тенісу Roland Garros.

Дивитися онлайн-трансляцію в Україні з Парижу можна на телеканалах Євроспорт, які входять до Discovery Communications Incorporated. Варто відзначити, що під час турніру кількість телеканалів мовника в медіасервісі MEGOGO збільшується до 8, для охоплення якомога більшої кількості поєдинків, які входять до Discovery Communications Incorporated.

Скрін зі застосунку MEGOGO
Скрін зі застосунку MEGOGO
Скрін зі застосунку MEGOGO
Скрін зі застосунку MEGOGO

В одиночному жіночому розряді Україну представляють 5 тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва, для якої це абсолютний дебют на турнірах Гранд Слем. Для першої ракетки України Еліни Світоліної це 12-та участь в турнірі.

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Матчі усіх українських тенісисток, крім Калініної, у першому колі заплановано на неділю, 25 травня.

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