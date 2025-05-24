Ролан Гаррос-2025: де дивитися онлайн турнір Grand Slam
З 25 травня по 8 червня у столиці Франції – Парижі відбудеться турнір серії Grand Slam з тенісу Roland Garros.
Дивитися онлайн-трансляцію в Україні з Парижу можна на телеканалах Євроспорт, які входять до Discovery Communications Incorporated. Варто відзначити, що під час турніру кількість телеканалів мовника в медіасервісі MEGOGO збільшується до 8, для охоплення якомога більшої кількості поєдинків, які входять до Discovery Communications Incorporated.
В одиночному жіночому розряді Україну представляють 5 тенісисток: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Анастасія Соболєва, для якої це абсолютний дебют на турнірах Гранд Слем. Для першої ракетки України Еліни Світоліної це 12-та участь в турнірі.
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Матчі усіх українських тенісисток, крім Калініної, у першому колі заплановано на неділю, 25 травня.