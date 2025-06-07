Легендарність зашкалює: Агассі поспілкувався з Медведєвим та підтримав Україну

Легендарні тенісисти Андре Агассі та Андрій Медведєв зустрілись у студії TNT Sports та пригадали фінал Ролан Гаррос 1999 року, в якому українець лідирував у двох сетах з рахунком 6:1, 6:2, однак втратив перемогу та титул.

Також 8-разовий переможець турнірів Grand Slam підтримав Україну, на що Медведєв закликав країни західного світу продовжувати допомагати Україні задля її перемоги у війні з Росією.

– Агассі: Мені дуже шкода, що ваша країна зараз переживає такі важкі часи. Висловлюю свою любов і повагу.

– Медведєв: Дякую.

– Агассі: Твоя відданість справі... Україна потребує таких бійців, як ти, друже.

– Медведєв: У нас є бійці, кращі за мене.

– Агассі: Але повернутися сюди приємніше за стіл, ніж на корт.

– Медведєв: Не завжди, на деякі корти повернутися приємніше. Тут тобі потрібно бути серйозним, пояснювати речі, які не всі розуміють і пояснювати їх ідеально. На корті ти граєш, ти граєш, робиш свою роботу, борешся. Це набагато легше ніж бути тут.

Звичайно, те, що переживає Україна, жахливо. І вся країна об'єдналася заради нашої перемоги, заради нашого виживання. Сподіваємося, що цього разу ми не будемо вести 2:0 і програвати в 5 сетах. Сподіваємося, що нам вдасться врятувати нашу країну. В Україні є багато чудових бійців. Я впевнений, що якщо Захід не припинить нас підтримувати, наша перемога і наша свобода не за горами.

– Агассі: Ти так дивно опиняєшся на тенісному корті, але водночас так унікально пов'язаний з ним. І тоді ти опиняєшся в найважливіших моментах свого життя. Маєш можливість зробити те, чого ніколи не робив. І ти маєш цю битву, яка висить на волосині. Можливо, один удар. Можливо, один бал. Іноді ти відчуваєш, що це питання удачі або долі. Але Андрій завжди був одним з тих гравців, про яких я міг сказати собі: "Ну, чорт, принаймні він виграв".

– Медведєв: Те саме і для мене. Я думаю, це була магія моменту. Ми знали, що на кону стоїть історія. Якщо Андрій виграє, він завершить Grand slam. Якщо я виграю, я виграю шолом, який, на думку всіх, я заслуговую виграти... якщо трохи озирнутися назад на кар'єру. Через взаємну повагу, а також через те особливе, що сталося за кілька місяців до Ролан Гаррос у Монте-Карло, коли Андре врятував мою кар'єру, давши мені кілька порад, які я використав на Ролан Гаррос. Можливо, він цього не пам'ятає...

– Агассі: Я пам'ятаю.

– Медведєв: Через всі обставини це стало сентиментальним. Якщо можна сказати, що ти щасливий програти комусь, то я можу сказати, що я був щасливий програти Андре. Тому що він людина, яку я поважаю. Людина, яка принесла стільки смаку і кольору в теніс.

Ми всі його поважали. Бачити, як він завершує Слем, перебуваючи на одній сцені, було великою честю. Звичайно, я розчарований, що програв. Але, як я вже сказав, якщо ти програєш в цей історичний момент такій людині, як Андре, в певному сенсі це велика честь. Я щасливий, що був частиною цього.

Андре Агассі завершив свою професійну кар'єру у 2006 році. Він 8 разів ставав переможцем турнірів Grand Slam, в тому числі залишається останнім американцем, який вигравав трофей на ґрунтових кортах Парижа.

Андрій Медведєв є одним з найуспішніших українських тенісистів у історії. Киянин завоював за кар'єру 11 титулів, виходив до фіналу Відкритого чемпіонату Франції, а його найвищим місцем в одиночному рейтингу була 4 сходинка, яку він посідав у травні 1994-го.