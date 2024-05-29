Дощ проти Ролан Гаррос: матчі Ястремської та Костюк перенесли на завтра

Матчі другого кола Ролан Гаррос за участі українських тенісисток Даяни Ястремської (32) та Марти Костюк (20) відбудуться завтра, 30 травня.

Про це організатори повідомили на офіційному сайті турніру.

Причина перенесення — погодні умови. Протягом більшої частини дня в Парижі йде дощ, тож мокрі ґрунтові корти непридатні для гри. Новий час проведення матчів поки невідомий.

Ігри можуть проводитися тільки на критих майданчиках, зокрема на корті імені Філіппа Шатріє. Зазначимо, що сьогодні в парному розряді мала стартувати Надія Кіченок, але її поєдинок також перенесли.

Нагадаємо, у першому колі Даяна Ястремська перемогла у трьох сетах Айлу Томлянович, а Марта Костюк у неймовірному тригодинному матчі здолала Лауру Пігоссі.