Швьонтек: Я постійно в контакті з Костюк та її тренеркою

Перша ракетка світу Іга Швьонтек підтримує зв'язок з українською тенісисткою Мартою Костюк та її тренеркою Сандрою Заневською.

Про це полька розповіла нашому кореспонденту Олександру Гливинському після перемоги в бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

— Чи ви все ще слідкуєте за подіями в Україні? Чи розмовляєте з українськими тенісистами тут, щоб підтримати їх? Як ви підтримуєте з ними зв'язок? І ви знаєте, наші тенісистки, теж мали хороші матчі на цьому турнірі, але, на жаль, програли у чвертьфіналах, як Марта Костюк.

— Так, ми розмовляємо з дівчатами, як зазвичай. Звичайно, я знаю, що відбувається у вашій країні, але ми не говоримо весь час про війну, однак спілкуємося, як зазвичай, розумієте.

Зокрема, я постійно в контакті з Мартою Костюк та її тренеркою, яка є полькою (Сандра Заневська, — прим.). У Марти був чудовий турнір тут, і вона завжди була дуже талановитою та перспективною гравчинею. Ми приблизно одного віку, тому я думаю, що ми ще довго будемо вдосконалюватися. І Марта дуже гарна людина!

Нагадаємо, що в матчі за бронзові нагороди Швьонтек перемогла Анну Кароліну Шмідлову зі Словаччини.

Напередодні Іга сенсаційно поступилась у півфіналі турніру від китаянки Чжен Ціньвень (7). Для неї ця поразка стала першою на кортах Ролан Гаррос за три роки. До цього вона тричі поспіль вигравала турнір серії "Grand Slam" у Франції.

У фіналі Чжен зустрінеться з хорваткою Донною Векич. Нагадаємо, що Донна у чвертьфіналі вибила останню представницю України в одиночному розряді Марту Костюк.

За головними подіями сьомого дня Олімпійських ігор-2024 зручно стежити в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Олександр Гливинський, ексклюзивно для Чемпіона